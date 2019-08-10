2019-08-10T18:23:17+03:00
Политика

ВСУ открыли огонь по позициям Народной милиции у Логвиново

Бойцы армии ДНР на провокации не отвечают
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Украинские военные открыли огонь по позициям Народной милиции у Логвиново. Фото: Фейсбук/«ООС»Украинские военные открыли огонь по позициям Народной милиции у Логвиново. Фото: Фейсбук/«ООС»
Изменить размер текста:

Украинские военные обстреляли позиции Народной милиции ЛНР у села Логвиново. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

- В 14.45 преступники из 30-й бригады второй раз открыли огонь по территории Республики с целью провокаций, на этот раз по населенному пункту Логвиново, из автоматического станкового гранатомета, - рассказал он, добавив, что военные ЛНР не поддаются на провокации и ответный огонь не открывают.

Ранее украинские военные обстреляли позиции Народной милиции ЛНР у села Лозовое.

- Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на украинские вооружённые формирования с целью сохранения достигнутого перемирия, - подчеркнули в оборонном ведомстве Республики.

Напомним, что текущий момент в Донбассе действует «летнее перемирие», о котором была достигнута договоренность на заседании трехсторонней Контактной группы в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецк приедет российский фантаст Сергей Лукьяненко
В Днепре контролер сдала полиции женщину с «сепаратистским» пенсионным
Украинским снайперам разрешили убивать мирных жителей в Донбассе
Морозова: обстрел Коминтерново – вопиющее нарушение требований международного права
Разведка ДНР собрала данные, указывающие на подготовку противника к наступлению
Бизнес на войне: Как мост у Станицы Луганской стал «кормушкой» для предприимчивых вояк
Киев перебросил в Донбасс танки, гаубицы и БМП
Обстрелы ДНР: с начала перемирия ВСУ выпустили наибольшее количество боеприпасов за сутки
В ДНР больше 21 тысячи семей остались без света из-за непогоды
В Донбассе возможны сбои в работе оператора связи
В Горловке женщина провалилась в 15-метровый овраг
В ЛНР из-за непогоды больше 24 тысяч семей остались без электроснабжения
В Ясиноватой и Амвросиевке выступят вокалисты из России
Обстрелы ЛНР: ВСУ 11 раз нарушили «перемирие»
ВСУ обстреляли Калиново
Глава ДНР сделал экстренное заявление
ВСУ обстреляли центр мирного поселка на юге ДНР
«Молния бьет без перерыва!» В Донецке бушует сильнейшая гроза
День города Донецка 2019: стало известно, кто из российских звезд выступит на вечернем концерте
Из-за восьми тысяч рублей сядет в тюрьму на десять лет. В Донецке правоохранители поймали вора
За два дня в ЛНР обнаружено и обезврежено более 30 мин времен Великой Отечественной Войны
Два сапера ВСУ подорвались на своих же минах – у комбрига не было денег купить карты минных полей
Воюют все! Для компенсации живой силы ВСУ пригонят резервистов с Западной Украины
Украинские боевики продают поставленные США приборы ночного видения стоимость 8000 долларов по тысяче гривен
В Луганске объявлен фотоконкурс ко Дню шахтера
Киев все чаще применяет незаконные методы в отношении жителей Республики
На юге Республики погиб военнослужащий