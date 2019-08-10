ВСУ открыли огонь по позициям Народной милиции у Логвиново

СЕГОДНЯ 18:23 2019-08-10T18:23:17+03:00

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Украинские военные обстреляли позиции Народной милиции ЛНР у села Логвиново. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

- В 14.45 преступники из 30-й бригады второй раз открыли огонь по территории Республики с целью провокаций, на этот раз по населенному пункту Логвиново, из автоматического станкового гранатомета, - рассказал он, добавив, что военные ЛНР не поддаются на провокации и ответный огонь не открывают.

Ранее украинские военные обстреляли позиции Народной милиции ЛНР у села Лозовое.

- Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на украинские вооружённые формирования с целью сохранения достигнутого перемирия, - подчеркнули в оборонном ведомстве Республики.

Напомним, что текущий момент в Донбассе действует «летнее перемирие», о котором была достигнута договоренность на заседании трехсторонней Контактной группы в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU