В Днепре контролер сдала полиции женщину с «сепаратистским» пенсионным

СЕГОДНЯ 16:24 2019-08-10T16:24:55+03:00

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Пенсионерку из Донецкой Народной Республики задержали в Днепре за пенсионный с республиканской печатью. Кто бы мог подумать, что правоохранители будут терроризировать стариков за то, что они – пенсионеры. Увы. В современной Украине так выстроена работа всех ветвей власти – в первую очередь их усилия направлены на выявление и наказание «сепаратистов». И не важно, что эта пенсионерка никак не навредила незалежной – она лишь хотела проехать в общественном транспорте по льготе.

- 7 августа на спецлинию обратился работник транспортной инспекции и сообщил, что во время проверки билетов в одном из трамваев, одна женщина предоставила ему удостоверение с печатью так называемой «Донецкой народной республики». Пенсионного удостоверения государственного образца пенсионерка не имеет, - сказано в сообщении пресс-службы патрульной полиции Днепропетровской области.

Оказалось, что до 2015 года женщина проживала в Торезе – в Донецкой Народной Республике. После она переехала жить в Днепр.

Патрульные доставили женщину в отделение и вызвали следственно-оперативную группу и Службу безопасности Украины. О дальнейшей судьбе пострадавшей – пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU