2019-08-10T13:04:51+03:00
Общество

В ДНР больше 21 тысячи семей остались без света из-за непогоды

Больше всего повреждений - в Шахтерске, Снежном, Торезе и Новоазовском районе
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР больше 21 тысячи семей остались без света из-за непогоды. Фото: korrespondent.netВ ДНР больше 21 тысячи семей остались без света из-за непогоды. Фото: korrespondent.net
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Больше 21 тысячи абонентов и десятки социальных объектов обесточены в ДНР в результате непогоды. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- Всего из-за непогоды по состоянию на утро 10 августа на территории Республики обесточены 51 линия электропередачи разного класса напряжения и 345 подстанций напряжением 6-10 кВ, без электроэнергии осталось 21 378 бытовых абонентов, десятки социально важных объектов, таких как котельные, больницы, школы, детские сады, – говорится в сообщении.

На данный момент для восстановления электроснабжения жителей привлечены сорок ремонтно-строительных бригад. Также задействовано четыре десятка единиц техники.

Наибольшее количество повреждений зафиксировано в Шахтерске, Снежном, Торезе и Новоазовском районе. Сейчас уже восстановлено электроснабжение порядка трети обесточенных абонентов. Работы планируется завершить в максимально короткие сроки.

В ночь с 9 на 10 августа в Республике были грозы с резкими порывами ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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