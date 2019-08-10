2019-08-10T08:40:29+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: ВСУ 11 раз нарушили «перемирие»

Украинские силовики проявляли активность на всех направлениях
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
ВСУ в ЛНР 11 раз нарушили «перемирие». Фото: news-front.infoВСУ в ЛНР 11 раз нарушили «перемирие». Фото: news-front.info
Изменить размер текста:

ВСУ обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрелу подвергся район села Калиново, - сказали в СЦКК. - Огонь велся из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

За неделю ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня.

- В течение недели вооруженные формирования Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. При обстрелах противник применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 миллиметров, гранатометы различных видов, крупнокалиберное и стрелковое оружие, - сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Яков Осадчий.

Он уточнил, что на Станично-Луганском направлении по приказу командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады полковника Зенченко обстрелам из противотанкового гранатомёта и крупнокалиберного пулемета подвергся район населённого пункта Обозное.

На Славяносербском направлении по приказу командира 14-й отдельной механизированной бригады Войченко противник обстрелял из подствольных гранатомётов и стрелкового оружия населенный пункт Фрунзе.

- На Попаснянском направлении по приказу командира 54-й отдельной механизированной бригады Майстренко из гранатомётов различных видов и стрелкового оружия были обстреляны районы населенных пунктов Калиново, Первомайск и Золотое-5.

На Дебальцевском направлении боевики 30-й отдельной механизированной бригады по приказу командира Гараза из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберного и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Логвиново и Нижнее Лозовое, - рассказал Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВСУ обстреляли Калиново
Глава ДНР сделал экстренное заявление
ВСУ обстреляли центр мирного поселка на юге ДНР
«Молния бьет без перерыва!» В Донецке бушует сильнейшая гроза
День города Донецка 2019: стало известно, кто из российских звезд выступит на вечернем концерте
Из-за восьми тысяч рублей сядет в тюрьму на десять лет. В Донецке правоохранители поймали вора
За два дня в ЛНР обнаружено и обезврежено более 30 мин времен Великой Отечественной Войны
Два сапера ВСУ подорвались на своих же минах – у комбрига не было денег купить карты минных полей
Воюют все! Для компенсации живой силы ВСУ пригонят резервистов с Западной Украины
Украинские боевики продают поставленные США приборы ночного видения стоимость 8000 долларов по тысяче гривен
В Луганске объявлен фотоконкурс ко Дню шахтера
Киев все чаще применяет незаконные методы в отношении жителей Республики
На юге Республики погиб военнослужащий