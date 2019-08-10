ВСУ обстреляли Калиново
ВСУ обстреляли район поселка Калиново. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.
- Вооружённые формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников Республики. Так, 9 августа в 23.00 по приказу военного преступника Богомолова боевики 72-й бригады ВСУ совершили преступный обстрел наших позиций из станкового автоматического гранатомета в районе населенного пункта Калиново, - говорится в сообщении.
- Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии и не поддаются на провокации врага. Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на украинские вооружённые формирования с целью сохранения достигнутого перемирия, - добавили в оборонном ведомстве Республики.
Напомним, что на данный момент в Донбассе действует очередное «летнее перемирие», о котором была достигнута договоренность в Минске.
ИСТОЧНИК KP.RU