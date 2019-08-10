2019-08-10T07:26:50+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Калиново

Об этом сообщила Народная милиция ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ обстреляли Калиново. Фото: news-front.infoВСУ обстреляли Калиново. Фото: news-front.info
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ВСУ обстреляли район поселка Калиново. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- Вооружённые формирования Украины продолжают вести провокационные обстрелы по позициям защитников Республики. Так, 9 августа в 23.00 по приказу военного преступника Богомолова боевики 72-й бригады ВСУ совершили преступный обстрел наших позиций из станкового автоматического гранатомета в районе населенного пункта Калиново, - говорится в сообщении.

- Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии и не поддаются на провокации врага. Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на украинские вооружённые формирования с целью сохранения достигнутого перемирия, - добавили в оборонном ведомстве Республики.

Напомним, что на данный момент в Донбассе действует очередное «летнее перемирие», о котором была достигнута договоренность в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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