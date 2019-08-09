«Молния бьет без перерыва!» В Донецке бушует сильнейшая гроза
Вечером 9 августа погода в Донецке резко изменилась. Ясное небо затянули огромные темные тучи. Дождь ожидали еще днем, но никто и подумать не мог, что он будет таким сильным.
- Просто стеной ливень идёт! Молния бьет без перерыва! Я такого сумасшествия с погодой уже много лет в городе не видела, - пишет дончанка в социальной сети.
Непогода заполонила не только Донецк. Почти всю Республику заливают ливни. Во многих дворах обваливаются ветки с деревьев. Не исключено, что обрывает и электрические провода. По прогнозам, дождь будет лить как из ведра еще несколько часов.
В Донецке бушует сильнейшая гроза.
- Хорошо, что предупредили – не ставить машины под деревья. Иначе ведь и без авто остаться можно! – говорит знакомый таксист Сергей. – Когда несколько дней назад шел ливень, моя машина чудом уцелела. Случайно поставил ее немного подальше, чем обычно, а на то место обвалилась ветка.
Пока во дворах не стихают сигнализации машин, которые срабатывают на гром, дончане отключают электроприборы и надеются, что ничего страшного в эту ночь не случиться.
ИСТОЧНИК KP.RU