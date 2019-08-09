Киев все чаще применяет незаконные методы в отношении жителей Республики

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-09T15:12:21+03:00

Дарья Морозова добивается справедливости в каждом случае, по которому к ней обращаются. Фото: ombudsmandnr.ru

Сотрудники Службы безопасности Украины для достижения своих целей не гнушается угрозами жизни и здоровью

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Украинская сторона не только нарушает перемирие в Донбассе, но и использует незаконные методы давления на жителей Республики. Во время пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова заявила, что спецслужбы незалежной усилили работу по запугиванию родственников военнослужащих Республики.

- Участились случаи, которые связанны с противоправными действиями сотрудников Службы безопасности Украины в отношении гражданских лиц и военнослужащих Донецкой Народной Республики путем незаконных методов физического и психологического воздействия, - заявила Дарья Морозова.

Омбудсмен добавила, что для достижения своих целей Киев не гнушается угрозами жизни и здоровью в адрес военных и их семей. Только за последнее время стало известно о пяти подобных случаях.

ИСТОЧНИК KP.RU