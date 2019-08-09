Киев все чаще применяет незаконные методы в отношении жителей Республики
Украинская сторона не только нарушает перемирие в Донбассе, но и использует незаконные методы давления на жителей Республики. Во время пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова заявила, что спецслужбы незалежной усилили работу по запугиванию родственников военнослужащих Республики.
- Участились случаи, которые связанны с противоправными действиями сотрудников Службы безопасности Украины в отношении гражданских лиц и военнослужащих Донецкой Народной Республики путем незаконных методов физического и психологического воздействия, - заявила Дарья Морозова.
Омбудсмен добавила, что для достижения своих целей Киев не гнушается угрозами жизни и здоровью в адрес военных и их семей. Только за последнее время стало известно о пяти подобных случаях.
ИСТОЧНИК KP.RU