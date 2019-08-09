2019-08-09T13:39:48+03:00
Политика

ВСУ выпустили по ДНР 10 боеприпасов

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: vovkinsite.ruФото: vovkinsite.ru
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики десять боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов –10 единиц, - сообщил он.

По словам представителя СЦКК, ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Республики.

- Под огнем украинских военных оказались поселок Доломитное на окраине Горловки; Ясиноватая и прилегающее к ней село Каштановое; поселок Александровка на западе Донецка, - говорит Якубов. - Также обстрелам со стороны ВФУ подверглись села Коминтерново, Ленинское и Саханка на юге ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимира Цемаха включили в список на обмен пленными
Разминирование территории вокруг моста в Станице Луганской продолжается
В Горловке пройдет четырехдневный танцевальный флешмоб в честь празднования дня города
С 9 августа в Макеевке продлен график работы некоторых автобусных маршрутов
300 млн рублей - ровно столько нужно, чтобы погасить долги Киева перед КП "Вода Донбасса"
Под Докучаевском готовят провокации с окопными зарядами, чтобы затем обвинить силы ДНР
Украина наращивает силы вдоль всей линии соприкосновения
Кипиш о высшей степени боеготовности стал поводом украинским националистам для мародерства
Наталья Никонорова: Украина выступает за прекращение поставок воды и электроэнергии в ЛДНР, тем самым нарушая Минские соглашения
Мощные разрывы звучат в подконтрольной Украине Новомихайловке
Накануне учебного года Украина обстреляла действующую школу в ЛНР
Украинские боевики обстреляли район проведения ремонтных работ, хотя режим тишины был согласован
Шесть ударных беспилотников ВСУ сбили военнослужащие НМ ДНР
В "освобожденном" Донбассе бастуют шахтеры из-за долгов по зарплате
Железнодорожные перевозки между ЛНР и ДНР оптимизируют
В ДНР почтили память погибших в Южной Осетии
Украинские боевики нанесли по Логвиново минометный удар