ВСУ выпустили по ДНР 10 боеприпасов
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики десять боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов –10 единиц, - сообщил он.
По словам представителя СЦКК, ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Республики.
- Под огнем украинских военных оказались поселок Доломитное на окраине Горловки; Ясиноватая и прилегающее к ней село Каштановое; поселок Александровка на западе Донецка, - говорит Якубов. - Также обстрелам со стороны ВФУ подверглись села Коминтерново, Ленинское и Саханка на юге ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU