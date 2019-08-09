ВСУ выпустили по ДНР 10 боеприпасов

СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-09T13:39:48+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики десять боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов –10 единиц, - сообщил он.

По словам представителя СЦКК, ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Республики.

- Под огнем украинских военных оказались поселок Доломитное на окраине Горловки; Ясиноватая и прилегающее к ней село Каштановое; поселок Александровка на западе Донецка, - говорит Якубов. - Также обстрелам со стороны ВФУ подверглись села Коминтерново, Ленинское и Саханка на юге ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU