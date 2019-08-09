С 9 августа в Макеевке продлен график работы некоторых автобусных маршрутов
С 9 августа в Макеевке продлят график работы семи автобусных маршрутов. Теперь последний автобус будет выезжать с автостанции станции «Советская» в десять часов вечера. Об этом 8 августа сообщили в отделе транспорта в пресс-службе администрации города Макеевки.
— С девятого августа текущего года в Макеевке будут продлены графики работы пассажирского транспорта на городских автобусных маршрутах по номерам 17, 18, 25, 42, 50, 51, 53, — рассказали в отделе транспорта.
Все указанные маршруты выезжают за пределы Макеевки. Автобусы выдвигаются с диспетчерской станции «Советская» и направляются по семи разным маршрутам.
Также в отделе транспорта добавили, что их конечные находятся в населенных пунктах в пригороде Макеевки, а именно в таких поселках, как номер 21, Кирова, Объединенный, Криничная, Фурманово, Ханженково Северный и Нижняя Крынка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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