2019-08-09T13:33:23+03:00
Общество

С 9 августа в Макеевке продлен график работы некоторых автобусных маршрутов

Теперь последний автобус будет выезжать в десять часов вечера
Екатерина Сорока
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В Макеевке работают около 50 различных автобусных маршрутов. Фото: ivteleradio.ruВ Макеевке работают около 50 различных автобусных маршрутов. Фото: ivteleradio.ru
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С 9 августа в Макеевке продлят график работы семи автобусных маршрутов. Теперь последний автобус будет выезжать с автостанции станции «Советская» в десять часов вечера. Об этом 8 августа сообщили в отделе транспорта в пресс-службе администрации города Макеевки.

— С девятого августа текущего года в Макеевке будут продлены графики работы пассажирского транспорта на городских автобусных маршрутах по номерам 17, 18, 25, 42, 50, 51, 53, — рассказали в отделе транспорта.

Все указанные маршруты выезжают за пределы Макеевки. Автобусы выдвигаются с диспетчерской станции «Советская» и направляются по семи разным маршрутам.

Также в отделе транспорта добавили, что их конечные находятся в населенных пунктах в пригороде Макеевки, а именно в таких поселках, как номер 21, Кирова, Объединенный, Криничная, Фурманово, Ханженково Северный и Нижняя Крынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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