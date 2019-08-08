300 млн рублей - ровно столько нужно, чтобы погасить долги Киева перед КП "Вода Донбасса"

8 Авг. 22:29 2019-08-08T22:29:06+03:00

Средства изыщут до конца этого года, пообещал министр ЖКХ Сергей Наумец

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Правительство ДНР рассматривает возможность погасить задолженность Киева по зарплате сотрудникам коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»».

- Правительство ДНР занимается решением этой проблемы. До конца года будут изысканы средства, и со стороны Республики будет оказана финансовая помощь компании в виде 300 миллионов рублей для погашения долгов по заработной плате сотрудникам украинской компании, — заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.

Он подчеркнул, что для руководства Республики сохранение кадров компании является приоритетной задачей.

Ранее сообщалось, что украинская компания «Вода Донбасса» находится в критическом финансовом состоянии. С 2018 года по указанию из Киева сотрудникам предприятия не выплачивается заработная плата. Урегулированием ситуации занимается экономическая подгруппа в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU