300 млн рублей - ровно столько нужно, чтобы погасить долги Киева перед КП "Вода Донбасса"
Правительство ДНР рассматривает возможность погасить задолженность Киева по зарплате сотрудникам коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»».
- Правительство ДНР занимается решением этой проблемы. До конца года будут изысканы средства, и со стороны Республики будет оказана финансовая помощь компании в виде 300 миллионов рублей для погашения долгов по заработной плате сотрудникам украинской компании, — заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Сергей Наумец.
Он подчеркнул, что для руководства Республики сохранение кадров компании является приоритетной задачей.
Ранее сообщалось, что украинская компания «Вода Донбасса» находится в критическом финансовом состоянии. С 2018 года по указанию из Киева сотрудникам предприятия не выплачивается заработная плата. Урегулированием ситуации занимается экономическая подгруппа в Минске.
ИСТОЧНИК KP.RU