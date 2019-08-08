Шесть ударных беспилотников ВСУ сбили военнослужащие НМ ДНР

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-08T13:31:34+03:00

Часто нарушения перемирий как раз и начинаются с появления беспилотника. Фото: Русская Весна

Вопрос - что они делали над территорией Республики во время перемирия

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Военнослужащие Народной милиции ДНР с момента вступления в силу новых договоренностей о перемирии в Донбассе сбили шесть украинских ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сегодня сообщили в Управлении НМ ДНР.

- С начала нового перемирия в Донбассе силы Народной милиции сбили над Республикой шесть беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины. Все они были ударными, – отметили в УНМ.

Часто местные жители в, так называемых, "красных зонах" рассказывают, что нарушения перемирия как раз и начинаются с появления в небе беспилотников Украины.

Напомним, что 1 августа боевики ВСУ на юге ДНР применили ударный беспилотник, в результате чего были ранены трое ополченцев.

В тот же день военнослужащие Народной милиции ДНР сбили украинский беспилотный летательный аппарат, который вел разведку вблизи района разведения сил и средств в селе Петровское Старобешевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU