В "освобожденном" Донбассе бастуют шахтеры из-за долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-08T12:40:44+03:00

Зарплата не выплачена даже за весну этого года

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Работники шахты Кураховская ГП «Селидовуголь» в четверг, 8 августа, возобновили протест, перекрыв трассу Покровск – Курахово в районе Цукурино. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам председателя профсоюзной организации НПГУ шахты Кураховская Сороки, в акции принимают участие около 100 человек. Вести переговоры горняки больше не собираются и прекратят забастовку только после поступления на их счета задолженности по зарплате.

- Нам еще должны выплатить 22% зарплаты за май и по 100% за июнь и июль. На молотковых лавах добыча была, ребята работали. Поэтому неудивительно, что они хотят получить честно заработанные деньги, — заявил Сорока.

По итогам июня задолженность по выплате зарплаты на Украине увеличилась по сравнению с маем на 5,1% и составила 2,857 млрд. гривен. Об этом свидетельствуют данные украинской Госслужбы статистики.

В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июля составила 1,694 млрд. гривен, что на 10% больше показателя на 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU