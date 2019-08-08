2019-08-08T07:48:12+03:00
Общество

Погода в Донецке сегодня: ясный день без осадков

Незначительное похолодание миновало и в Донбассе снова лето
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В Донецке ясный августовский день. Фото: Евгения КарпачеваВ Донецке ясный августовский день. Фото: Евгения Карпачева
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Прохладные дни с продолжительными дождями и резким снижением температуры, похоже, миновали. В Донецке снова лето. Столбики термометров уверенно стремятся к отметке +30.

Четверг 8 августа окажется по-настоящему летним. Ясная погода в Донецке будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков. Температура +27.

Ближайшая неделя тоже будет комфортной, августовское солнце будет дарить дончанам нежное тепло, намекая на наступающую осень. Можно гулять без опасения схлопотать солнечный удар.

8 августа отмечается день священномученика Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомедийских. У наших предков это было время сбора трав в лекарственных целях. В прежние времена заметили, золотистый цвет зари и фиолетовая окраска горизонта - к хорошей погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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