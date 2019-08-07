В ЛНР перепроверили всех льготников услуг ЖКХ и объявили – кому и сколько

7 Авг. 21:03 2019-08-07T23:01:35+03:00

В Министерстве ЖКХ назвали категории граждан, имеющих право на льготы по оплате жилкомуслуг

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Июль месяц для льготников ЛНР прошел под знаком сверки своих прав. Постановлением Совета министров ЛНР № 373/19 от 25 июня 2019 года был утвержден порядок верификации (перерегистрации) граждан, имеющих право на льготы в сфере ЖКХ.

А Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) ЛНР назвали категории граждан, имеющих льготы по оплате жилкомуслуг. В соответствии с документом правительства, льготы устанавливаются в следующих размерах:

75% – участникам боевых действий;

100% – инвалидам войны;

50% – участникам войны;

50% – членам семей погибших (умерших) ветеранов войны;

100% – лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной;

100% – вдовам (вдовцам) и родителям умерших (погибших) лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной;

100% – лицам, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной;

100% – вдовам (вдовцам) и родителям умерших (погибших) лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной;

75% – бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, а также детям, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей;

100% – бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанные инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам;

50% – бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны и Второй мировой войны; лицам, которые были насильственно вывезены на принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, которые находились в состоянии войны с бывшим Советским Союзом, или на территории оккупированных Германией других государств; детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага, которые в связи с патриотической деятельностью их родителей были подвержены репрессиям, физическим расправам, гонениям;

50% – вдовам (мужьям) умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили повторно в брак;

50% – ветеранам военной службы;

50% – ветеранам органов внутренних дел;

50% – ветеранам налоговой милиции;

50% – ветеранам государственной пожарной охраны;

50% – ветеранам Государственной уголовно-исполнительной службы;

50% – ветеранам службы гражданской защиты;

50% – ветеранам Государственной службы специальной связи и защиты информации;

50% – вдовам (вдовцам) умерших (погибших) ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов налоговой милиции, ветеранов государственной пожарной охраны, ветеранов Государственной уголовно-исполнительной службы, ветеранов службы гражданской защиты и ветеранов Государственной службы специальной связи и защиты информации.

50% – освобожденным с военной службы лицам, которые стали инвалидами в период прохождения военной службы;

50% – родителям и членам семей военнослужащих, которые погибли (умерли) или пропали без вести во время прохождения военной службы;

50% – реабилитированным гражданам, которые стали инвалидами в результате репрессий или являются пенсионерами;

50% – гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, 1 категории;

50% – гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, 2 категории;

50% – вдовам (вдовцам) и опекунам (на момент опекунства) детей умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, 1 и 2 категорий;

50 % – семьям, которые воспитывают ребенка-инвалида ЧАЭС;

100% – пенсионерам из числа медицинских и фармацевтических работников сельской местности (бесплатное пользование жильем с освещением и отоплением в пределах норм, установленных законодательством);

25% – детям войны (только коммунальные услуги);

50% – многодетным семьям, детским домам семейного типа и приемным семьям.

Льготы по оплате за жилищно-коммунальные услуги предоставляются по месту регистрации или по фактическому месту проживания на основании решений комиссий по решению вопросов, связанных с предоставлением льгот на жилищно-коммунальные услуги по фактическому месту проживания, созданных при администрациях городов и/или районов Луганской Народной Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU