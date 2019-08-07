СБУ без разбора похищает жителей ДНР

7 Авг. 19:12 2019-08-07T21:20:28+03:00

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За время военного конфликта из ДНР агенты украинских спецслужб похитили сотни жителей. Об этом «КП» заявили в аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

- Согласно Международной конвенции защиты всех лиц от насильственных исчезновений, не может быть никаких оправданий, включая военные обстоятельства, для похищения человека, - констатируют в аппарате главного правозащитника Республики.

В свежем докладе Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (ООН) говорится: «СБУ произвольно задерживает, пытает, жестоко обращается с людьми и запугивает их, в том числе, в неофициальных местах содержания под стражей, с целью получения информации, принуждения к признанию или сотрудничеству».

- Противоправные действия указанного характера, как правило, не получают должного расследования, судебные заседания затягиваются, а виновные продолжают совершать преступления. В итоге очевидный характер приобретает неблагоприятная тенденция дискриминации людей по политическим убеждениям и территориальному признаку, - прокомментировали в аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР.

Дарья Морозова использует все доступные возможности для защиты прав и свобод жителей Донбасса. В частности, сведения о фактах вопиющих нарушений доводит до международных правозащитных организаций. Также омбудсмен призывает украинскую сторону вернуться на путь демократии, соблюдения прав и свобод человека.

На сегодня украинская сторона удерживает 253 сторонников Республики. Из них нахождение там 101 человека подтверждено, по 152-м информация отсутствует или уточняется. В списке пропавших без вести лиц числится 461 человек - возможно, они тоже в украинском плену.

ИСТОЧНИК KP.RU