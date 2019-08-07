2019-08-07T18:39:30+03:00
Политика

Леонид Пасечник пригласил Владимира Зеленского на переговоры в Луганск

Глава ЛНР гарантировал безопасность президенту незалежной
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Леонид Пасечник собирается поговорить с Зеленским о том, как быстрее установить мир в Донбассе. Фото: lug-info.comЛеонид Пасечник собирается поговорить с Зеленским о том, как быстрее установить мир в Донбассе. Фото: lug-info.com
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В ответ на боевую риторику, которую вчера и сегодня развернул Владимир Зеленский в связи с гибелью четверых морпехов в Донбассе, Леонид Пасечник предложил украинскому гаранту приехать в Луганск на переговоры.

- Если Зеленский примет решение приехать к нам, мы его примем в соответствии с международным протоколом. За свою жизнь ему опасаться абсолютно нечего. Мы будем беседовать о том, как быстрее установить мир в Донбассе, чтобы остановить это сумасшествие, - заявил Пасечник в ходе состоявшейся сегодня прямой линии с жителями Украины.

Глава ЛНР пригласил президента Украины, отвечая на вопрос жителя Харьковской области. Он напомнил, что на сегодня основная задача сторон - прекратить стрельбу, развести тяжелое вооружение и садиться за стол переговоров.

- Крайне недопустимо, чтобы мирные здравомыслящие умные люди погибали непонятно за что, непонятно за чем и непонятно во имя чего, - отметил Пасечник. - Я считаю, это нужно остановить и достигнуть этого можно только в ходе прямых переговоров. Чтобы Владимир Зеленский и в его лице все власти Украины наконец услышали голос Донбасса, повернулись к нам лицом и садились за стол переговоров, прямых переговоров с представителями Донбасса – ЛНР и ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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