2019-08-07T16:25:22+03:00
Политика

Глава ЛНР Леонид Пасечник сейчас проводит прямую линию с жителями Украины

Руководителю ЛНР уже поступило 2 тысячи 300 вопросов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Леонид Пасечник отвечает на вопросы жителей Украины. Фото: lug-info.comЛеонид Пасечник отвечает на вопросы жителей Украины. Фото: lug-info.com
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В 16 часов Глава ЛНР Леонид Пасечник начал очередную прямую линию с жителями Украины. Организаторы сообщили, что к настоящему времени обращения руководителю ЛНР уже направили более двух тысяч жителей Украины.

- На горячую линию поступило 2 357 обращений из 35 городов и населенных пунктов Украины, что значительно больше по сравнению с первой прямой линией, которая прошла в марте, - отметили организаторы. – Тогда на нее поступило свыше 1400 обращений.

В этот раз самыми активными стали жители Харькова – 363 обращения, Мариуполя – 297 обращений, Северодонецка - 246, Днепропетровска – 203, Одессы 191, Беловодска – 156, Киева – 99, Мелового – 70.

В администрации Главы ЛНР отметили, что поступившие вопросы касаются не только бесчинств украинских военных, но и затрагивают, социальные, бытовые и другие сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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