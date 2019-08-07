Мама наливала кипяток в графин: в ЛНР получил ожоги двухлетний малыш

7 Авг. 14:25 2019-08-07T14:25:27+03:00

Когда кипяток переливали из чайника в стеклянный графин, дно посуды лопнуло. Фото: simya.com.ua

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Поздним вечером 5 августа в приемное отделение горбольницы Антрацита привезли 2-летнего мальчика в состоянии средней степени тяжести. Его поместили в реанимацию. Врачи поставили диагноз: термический ожог кипятком I-II степени подбородка, плеча и груди.

- Как выяснилось, мама вечером переливала из чайника кипяток в стеклянный графин, дно посуды лопнуло, именно в этот момент ребенок находился рядом и на него попал кипяток. Родители незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, - рассказали о трагическом происшествии в пресс-службе МЧС ЛНР.

В МЧС отметили, что наибольшее количество тяжелых травм у малышей вызвано как раз ожогами. Около 20% подобных случаев связано с горячей водой; 80% — с опрокидыванием посуды с горячей пищей или жидкостью. 50% всех полученных травм от ожогов достаточно серьёзны.

ИСТОЧНИК KP.RU