2019-08-07T14:25:27+03:00
Политика

Мама наливала кипяток в графин: в ЛНР получил ожоги двухлетний малыш

Трагедия случилась в Антраците
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Когда кипяток переливали из чайника в стеклянный графин, дно посуды лопнуло. Фото: simya.com.uaКогда кипяток переливали из чайника в стеклянный графин, дно посуды лопнуло. Фото: simya.com.ua
Изменить размер текста:

Поздним вечером 5 августа в приемное отделение горбольницы Антрацита привезли 2-летнего мальчика в состоянии средней степени тяжести. Его поместили в реанимацию. Врачи поставили диагноз: термический ожог кипятком I-II степени подбородка, плеча и груди.

- Как выяснилось, мама вечером переливала из чайника кипяток в стеклянный графин, дно посуды лопнуло, именно в этот момент ребенок находился рядом и на него попал кипяток. Родители незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, - рассказали о трагическом происшествии в пресс-службе МЧС ЛНР.

В МЧС отметили, что наибольшее количество тяжелых травм у малышей вызвано как раз ожогами. Около 20% подобных случаев связано с горячей водой; 80% — с опрокидыванием посуды с горячей пищей или жидкостью. 50% всех полученных травм от ожогов достаточно серьёзны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Готовьтесь к иммунизации: какие прививки будут делать жителям ДНР
«Хлебное» перемирие похоронено: по Донецку и окраинам столицы ВСУ выпустили 12 мин
В ЛНР перепроверили всех льготников услуг ЖКХ и объявили – кому и сколько
Спецоперация по дестабилизации: погибшие в Донбассе морские пехотинцы находились за скалой
СБУ без разбора похищает жителей ДНР
Леонид Пасечник пригласил Владимира Зеленского на переговоры в Луганск
Житель Снежного в ДНР сжег паспорт любимой - чтобы она не ушла от него
Отдыхающие в Седово находят в своих номерах ядовитых пауков
Глава ЛНР Леонид Пасечник сейчас проводит прямую линию с жителями Украины
Как погибли четверо украинских морпехов под Мариуполем
В Донецке спасатели достали собаку из канализационного колодца
МИД ДНР: миссии ОБСЕ предоставлены документы о непричастности Народной милиции к гибели военнослужащих ВСУ
В ДНР временно запретили гулять в лесах
Зеленский совещается с генералами: начинать ли большую войну в Донбассе?
Сегодня в пяти районах Донецка сократят подачу воды
Загадай желание: когда жители Донбасса смогут посмотреть на звездопад Персеиды
По поселкам Горловки украинская армия выпустила свыше 20 боеприпасов
В четыре раза выше нормы: в Азовском море возле Мариуполя обнаружили кишечную палочку