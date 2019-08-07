МИД ДНР: миссии ОБСЕ предоставлены документы о непричастности Народной милиции к гибели военнослужащих ВСУ

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-07T13:33:04+03:00

Наталья Никонорова считает, что Киев срывает договоренности о перемирии и пытается переложить ответственность на защитников ДНР. Фото: ДАН

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- После встречи в Минске 31 июля и отмеченного прогресса от введения перемирия, ВСУ участили провокационные обстрелы территории Республики, - заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова. - Так, в течение недели ранения различной степени тяжести получили 4 военнослужащих ДНР, было повреждено здание действующей школы в Горловке, а также дома мирных граждан.

Министр сообщила, что 6 августа украинская сторона предприняла попытку отвести внимание общественности от своих военных преступлений, обвинив военнослужащих НМ ДНР в якобы обстреле позиций ВФУ в районе н.п. Павлополь, повлекшим гибель 4 военнослужащих.

- После громких и даже угрожающих заявлений в СМИ украинская сторона инициировала проведение экстренного заседания рабочей группы по вопросам безопасности в режиме видеоконференции. Чем вызван такой ажиотаж нам непонятно, - отметила Никонорова. - Как известно, на этой неделе с официальным визитом в Донецкой Народной Республике находится замглавы СММ ОБСЕ Марк Этерингтон, которому была доведена наша позиция. Также Миссии были предоставлены соответствующие факты и материалы, свидетельствующие о непричастности НМ ДНР к обстрелу и гибели военнослужащих ВСУ.

Результаты проведенного представительством ДНР в СЦКК разбирательства свидетельствуют о невозможности совершения обстрела с позиций НМ ДНР ввиду несоответствия удаленности наших позиций от места происшествия тактико-техническим характеристикам указанного украинской стороной вооружения.

- Отметим, что до сих пор не обнародована информация об итогах проведения украинской стороной разбирательств по таким фактам нарушений со стороны ВСУ, как: применение ударного БПЛА 1 августа в районе н.п. Октябрь, в результате чего ранения получили 3 военнослужащих НМ ДНР; обстрел Горловки 5 августа, повлекший повреждения действующей школы и домов мирных граждан; обстрел н.п. Верхнеторецкое Нижнее 6 августа, в результате которого получил ранение военнослужащий НМ ДНР. _ сказала глава МИД.

Она выразила надежду, что в ближайшее время украинская сторона выполнит свои обязательства согласно принятому пакету дополнительных мер, предусматривающему необходимость проведения разбирательств и привлечения к ответственности нарушителей, о чем сообщит СММ ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU