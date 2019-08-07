2019-08-07T11:05:10+03:00
Политика

Сегодня в пяти районах Донецка сократят подачу воды

Донецкая фильтровальная станция приостановила работу
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Работы на Донецкой фильтровальной станции продлятся весь день, и подачу воды возобновят только завтра, 8 августа. Фото: qualitywaterservices.comРаботы на Донецкой фильтровальной станции продлятся весь день, и подачу воды возобновят только завтра, 8 августа. Фото: qualitywaterservices.com
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- Сегодня с 8.00 Донецкая фильтровальная станция остановила свою работу в связи с выполнением плановых работ на энергетическом оборудовании, - сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Виталий Кижаев.

В результате остановки возможно сокращение подачи воды в Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском, и частично Ленинском районах Донецка. Планируется, что работы на ДФС будут завершены в течение дня, и 8 августа фильтровальная станция возобновит подачу воды.

Виталий Кижаев отметил, что остальные объекты водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме, без сбоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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