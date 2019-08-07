Сегодня в пяти районах Донецка сократят подачу воды
- Сегодня с 8.00 Донецкая фильтровальная станция остановила свою работу в связи с выполнением плановых работ на энергетическом оборудовании, - сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Виталий Кижаев.
В результате остановки возможно сокращение подачи воды в Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском, и частично Ленинском районах Донецка. Планируется, что работы на ДФС будут завершены в течение дня, и 8 августа фильтровальная станция возобновит подачу воды.
Виталий Кижаев отметил, что остальные объекты водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме, без сбоев.
ИСТОЧНИК KP.RU