Погода на день в Луганске: 7 августа без осадков, до + 26 градусов

СЕГОДНЯ 07:19 2019-08-07T07:19:50+03:00

В Луганске ожидается переменная облачность. Фото: vk.com/ask_lugansk

Ожидается западный ветер - до 12 метров в секунду

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- 7 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 21-26 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 24-26 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 11-13 градусов ночью и 23-25 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 12-14 градусов ночью до 24-26 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 7 августа – 04.27, время захода – 20.28. Продолжительность светового дня составит 16 часов 01 минуту.

По предварительному прогнозу, 8-9 августа существенных осадков не ожидается, температурный фон повысится на 3-4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU