Погода на день в Луганске: 7 августа без осадков, до + 26 градусов
- 7 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 21-26 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 24-26 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 11-13 градусов ночью и 23-25 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 12-14 градусов ночью до 24-26 градусов тепла днем.
Время восхода солнца в столице ЛНР 7 августа – 04.27, время захода – 20.28. Продолжительность светового дня составит 16 часов 01 минуту.
По предварительному прогнозу, 8-9 августа существенных осадков не ожидается, температурный фон повысится на 3-4 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU