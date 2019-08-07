Погода на день в Донецке: 7 августа небо будет безоблачным, до +24

СЕГОДНЯ 07:17 2019-08-07T07:17:57+03:00

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В среду, 7 августа, в Донецке и Донецкой Народной Республике на небе не будет ни облачка. Без осадков.

Утром температура воздуха составит от +11 до +20 градусов. Днем синоптики прогнозируют 23 — 24 градуса выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +23... +17.

В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит 2-3 м/с.

Народный прогноз погоды: 7 августа отмечается Успение (кончина) правоверной Анны, матери Пресвятой Богородицы. В прежние времена заметили, какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова зима после декабря. Наблюдали в этот день за аистами: если за неделю перед Спасом (Медовый Спас будет 14 августа) аисты начнут готовиться к отлету, то зима станет рано и будет морозная, а весна теплая.

ИСТОЧНИК KP.RU