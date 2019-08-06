Украинские военные обстреляли из минометов Горловку

6 Авг. 21:35 2019-08-06T21:35:39+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

Изменить размер текста: A A

Сегодня вечером Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселки в Горловке. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- В 19:20 украинские вооруженные формирования открыли минометный огонь по поселку Доломитное на севере Горловки, - сказал он.

По словам Якубова, кроме минометов применялось и стрелковое оружие.

- Было выпущено четыре мины калибром 82 мм, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - подчеркнул представитель СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU