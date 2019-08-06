Украинские военные обстреляли из минометов Горловку
Об этом сообщили в СЦКК
Фото: warfiles.ru
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Сегодня вечером Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселки в Горловке. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- В 19:20 украинские вооруженные формирования открыли минометный огонь по поселку Доломитное на севере Горловки, - сказал он.
По словам Якубова, кроме минометов применялось и стрелковое оружие.
- Было выпущено четыре мины калибром 82 мм, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - подчеркнул представитель СЦКК.
ИСТОЧНИК KP.RU