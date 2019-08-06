2019-08-06T19:35:51+03:00
Политика

Депутат партии Зеленского предложил построить между Украиной и Донбассом стену

Военный эксперт ЛНР Андрей Марочко прокомментировал заявление украинского политика
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: www.bn24.biz.uaФото: www.bn24.biz.ua
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Александр Дубинский, депутат от партии президента Зеленского «Слуга народа», предложил построить между Украиной и Донбассом – стену.

По словам военного эксперта, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что такими разговорами он практически предлагает отгородиться от проблем региона.

- Предложение партии Зеленского по строительству стены между Украиной и Донбассом четко демонстрирует отношение Зеленского к Луганской и Донецкой Народным Республикам, - говорит Марочко. - Здесь не идет речь о каких-то реальных шагах по урегулированию конфликта – «Слуга народа» просто решил отгородиться от людей и существующих проблем.

По его словам, такое отношение к людям полностью противоречит всем принципам морали и банального человеческого чувства совести.

- Впрочем, как и всегда, красивые обещания Зеленского идут вразрез с его реальными действиями, - отметил Андрей Марочко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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