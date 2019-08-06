Депутат партии Зеленского предложил построить между Украиной и Донбассом стену
Александр Дубинский, депутат от партии президента Зеленского «Слуга народа», предложил построить между Украиной и Донбассом – стену.
По словам военного эксперта, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что такими разговорами он практически предлагает отгородиться от проблем региона.
- Предложение партии Зеленского по строительству стены между Украиной и Донбассом четко демонстрирует отношение Зеленского к Луганской и Донецкой Народным Республикам, - говорит Марочко. - Здесь не идет речь о каких-то реальных шагах по урегулированию конфликта – «Слуга народа» просто решил отгородиться от людей и существующих проблем.
По его словам, такое отношение к людям полностью противоречит всем принципам морали и банального человеческого чувства совести.
- Впрочем, как и всегда, красивые обещания Зеленского идут вразрез с его реальными действиями, - отметил Андрей Марочко.
ИСТОЧНИК KP.RU