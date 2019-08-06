ВСУ размещают бронетехнику вблизи жилых домов

6 Авг. 19:35 2019-08-06T19:35:25+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Солдаты Вооруженных сил Украины продолжают размещать бронетехнику вблизи жилых домов у линии соприкосновения. Очередные факты зафиксированы в районах трех населенных пунктов. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Нашей разведкой отмечено прибытие двух реактивных артиллерийских батарей и танковой роты в район населенного пункта Рубежное, - говорит он. - В районе населенного пункта Подлесное отмечено прибытие восьми единиц БМП-1, которые сосредоточены на территории жилого массива. Еще два БМП-1 были размещены противником на территории жилого домовладения в районе населенного пункта Золотое-2.

По словам Филипоненко, ВСУ используют перемирие для укрепления.

- Украинские боевики продолжают использовать условия перемирия с целью наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения тяжелого вооружения в зоне так называемой «ООС», - отметил представитель оборонного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU