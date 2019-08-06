СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-06T14:58:25+03:00

Денис Пушилин отреагировал на заявления Украины о мире в Донбассе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Киев снова нарушил перемирие. Военные незалежной открыли огонь по жилым кварталам Донецкой Народной Республики. В это же время власти в Украине говорят о мире в Донбассе.

– Такие заявления Киева на фоне обстрелов со стороны украинской армии стали циничной и неприкрытой ложью, – заявил Глава Республики Денис Пушилин. – В понедельник вооруженные силы Украины в очередной раз нарушили режим тишины и открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по школе в городе Горловке.

По мнению Пушилина, незалежна в очередной раз демонстрирует приверженность принципам двойной морали.

– Несомненно, что руководство Украины на деле к миру не стремится. Мы призываем мировое сообщество заставить Киев выполнять Минские соглашения, принудить украинские вооруженные формирования к миру, привлечь к ответственности всех военных преступников, несущих смерть и разрушения на нашу землю, – сказал Денис Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU