Для солдат ВСУ введут уголовную неприкосновенность

6 Авг. 18:15 2019-08-06T18:15:55+03:00

Так пытаются заманить в армию больше людей

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Солдат украинской армии не будут привлекать к ответственности за совершенные преступления. Об этом командиры ВСУ уже договорились с правоохранительными органами.

- Командование ВСУ пытается предотвратить снижение мотивации личного состава к прохождению военной службы в зоне Операции объединённых сил, - говорят в Управлении Народной милиции ЛНР. - Под видом якобы повышения уровня правовой защиты военнослужащих ВСУ скрыто введены ограничения для «военных правоохранительных органов» по реагированию ими на совершение военных преступлений и правонарушений, в том числе относительно гражданского населения.

В НМ Республики отметили, что солдаты ВСУ в Донбассе регулярно устраивают драки, разбои, перестрелки, кражи и другие преступления, как в отношении мирных жителей, так и в отношении сослуживцев.

- Но при этом, во всех случаях командование бригад ВСУ факты преступлений пытается всячески скрыть, поощряя таким образом за службу в Донбассе, - подчеркнули в оборонном ведомстве ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU