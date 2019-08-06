11 августа в Донецке выступят Brandon Stone и Ирина Нельсон с группой «Reflex»

6 Авг. 20:45 2019-08-06T20:45:58+03:00

Об этом сообщили в «Русском центре»

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В ближайшие выходные в республиках Донбасса снова выступят российские поп-исполнители.

В воскресенье, 11 августа, в столице Донецкой Народной Республики отметят сразу два профессиональных праздника – День строителя и День физкультурника. Поздравлять жителей будут артисты российской эстрады. Об этом сообщили в пресс-службе «Русского центра».

- Для дончан на сцене столичного парка Щербакова выступят Ирина Нельсон с группой «REFLEX» и Брэндон Стоун, - сообщили в «Русском центре».

Днем ранее, 10 августа, эти же артисты выступят в столице Луганской Народной Республики на Театральной площади.

- Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР приглашает посетить праздничный концерт как жителей Республики, так и гостей из временно подконтрольных Киеву районов Донбасса, – отметили в ведомстве. - Начало концерта запланировано на 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU