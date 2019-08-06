Что делал военный атташе Швейцарии на линии разграничения в Донбассе
Полковник Урса Сульсер, военный атташе при посольстве Швейцарии в Украине, побывал на линии разграничения в Донбассе. Он посетил позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили на странице в Facebook пресс-центра штаба «ООС».
- Сульсер побывал на КПВВ «Золотое», где был проинформирован об особенностях работы всех контрольных пунктов въезда-выезда в пределах Донецкой и Луганской областей, порядок пересечения линии разграничения различными категориями граждан, - говорится в сообщении штаба.
В пресс-центре «ООС» рассказали, что представитель Швейцарии посетил один из военных госпиталей в прифронтовом районе.
- Также он ознакомился с организационной структурой системы медицинского обеспечения, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военным, - рассказали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU