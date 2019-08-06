Что делал военный атташе Швейцарии на линии разграничения в Донбассе

СЕГОДНЯ 17:35 2019-08-06T17:35:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Полковник Урса Сульсер, военный атташе при посольстве Швейцарии в Украине, побывал на линии разграничения в Донбассе. Он посетил позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили на странице в Facebook пресс-центра штаба «ООС».

- Сульсер побывал на КПВВ «Золотое», где был проинформирован об особенностях работы всех контрольных пунктов въезда-выезда в пределах Донецкой и Луганской областей, порядок пересечения линии разграничения различными категориями граждан, - говорится в сообщении штаба.

В пресс-центре «ООС» рассказали, что представитель Швейцарии посетил один из военных госпиталей в прифронтовом районе.

- Также он ознакомился с организационной структурой системы медицинского обеспечения, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военным, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU