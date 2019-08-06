Солдаты ВСУ распиливают оборудование шахты на севере Донецка
Пользуясь соблюдением перемирия стороной ДНР, украинская армия занялась распилом шахты на севере Донецка. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики.
- Двое украинских боевиков из команды мародеров 92-й бригады под руководством замкомбрига по тылу приступили к распилу металлоконструкций шахтного оборудования вблизи линии соприкосновения, не обращая внимания, что эта местность была заминирована украинскими соединениями, занимавших ранее позиции в этом районе. В результате оба подорвались на мине, - рассказали в оборонном ведомстве.
В результате взрыва один солдат ВСУ погиб, двое получили ранения.
- Распил оборудования мародерами 92-й бригады на соседних объектах шахты был приостановлен всего на 40 минут и в настоящее время продолжается, - сказали в НМ ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU