Солдаты ВСУ распиливают оборудование шахты на севере Донецка

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-06T11:43:38+03:00

Об этом сообщили в НМ ДНР

Изменить размер текста: A A

Пользуясь соблюдением перемирия стороной ДНР, украинская армия занялась распилом шахты на севере Донецка. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Двое украинских боевиков из команды мародеров 92-й бригады под руководством замкомбрига по тылу приступили к распилу металлоконструкций шахтного оборудования вблизи линии соприкосновения, не обращая внимания, что эта местность была заминирована украинскими соединениями, занимавших ранее позиции в этом районе. В результате оба подорвались на мине, - рассказали в оборонном ведомстве.

В результате взрыва один солдат ВСУ погиб, двое получили ранения.

- Распил оборудования мародерами 92-й бригады на соседних объектах шахты был приостановлен всего на 40 минут и в настоящее время продолжается, - сказали в НМ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU