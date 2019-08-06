2019-08-06T09:46:08+03:00
Политика

Солдаты ВСУ устроили расстрел горловской школы из пулеметов

Об этом сообщили в НМ ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: washingtonpost.comФото: washingtonpost.com
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В Управлении Народной милиции ДНР сообщили, что солдаты Вооруженных сил Украины вечером 5 августа открыли огонь по окраине Горловки сразу с восьми огневых точек.

- Боевики 53-й бригады ВСУ, находящейся под командованием Полякова, открыли неприцельный огонь по окраинам поселка шахты «6/7» в Горловке, - говорится в сообщении.

В результате обстрела ВСУ из крупнокалиберного пулемёта, было повреждено остекление 30-й школы в Никитовском районе Горловки.

- Мы продолжаем призывать международные организации не оставаться простыми наблюдателями и статистами, а предпринять все возможные меры для прекращения провокаций со стороны украинских боевиков, - заявили в НМ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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