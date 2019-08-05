В ДНР объявлен набор специалистов для проведения переписи населения

5 Авг. 20:42 2019-08-05T20:42:31+03:00

Для заключения договора о найме с Главстатом нужно принести оригиналы и копии ИНН и паспорта. Фото: dnr-hotline.ru

Изменить размер текста: A A

Сегодня на официальном сайте Главного управления статистики был опубликован список свободных вакансий. Все они касаются будущей переписи населения, которая пройдет в Республике с 1 по 14 октября.

— Главное управление статистики Донецкой Народной Республики объявляет набор сотрудников, привлекаемых к подготовке, проведению Республиканской переписи населения 2019 года, подведению ее итогов на основании гражданско-правовых договоров, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день на сайте есть семь видов свободных вакансий, а именно: контролер полевого уровня, инструктор, переписчик, специалист по оформлению персонала, диспетчер хранилища портфелей, грузчик и кодировщик.

Каждая должность оценивается разной заработной платой и сроком найма. Так, например, услуги грузчика Главстату понадобятся всего на месяц. Поэтому его зарплата будет всего восемь тысяч рублей. А контролер полевого уровня получит 24 тысячи рублей за 61 отработанный день.

Получить более детальную информацию о свободных вакансиях можно на официальном сайте Главстата ДНР, на котором также находятся все номера и адреса отделений ведомства в 15 населенных пунктах Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU