Во время обстрела Спартака ранен военнослужащий ДНР
Украинские военные за прошедшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня. На Горловском направлении боевики 53-й бригады Полякова обстреляли из станковых автоматических гранатометов Горловку (поселок шахты 6/7). Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции (УНМ) ДНР Даниил Безсонов.
- На Донецком направлении боевики 56-й бригады под командованием военного преступника Иванова вели огонь из станковых противотанковых гранатометов по селу Спартак, - сказал он.
В результате обстрела со стороны ВСУ ранен один защитник Республики.
Как мы уже сообщали, украинские военные, пользуясь перемирием и его соблюдением со стороны ДНР, приступили к мародерству на оккупированной ими территории. Сейчас боевики 92-й бригады, оккупировавшие Авдеевку, разворовывают оборудование шахты «Бутовка-Донецкая» с последующей его сдачей на металлолом. Работа по вывозу металлолома организована целыми подразделениями, а общее руководство, по данным разведки, осуществляется замкомандира 92-й бригады по тылу.
Примечательно, что изначально разворовывание шахты начали рядовые бригады.
Сводка Народной милиции ДНР за минувшие сутки. Видео: УНМ.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU