Во время обстрела Спартака ранен военнослужащий ДНР

5 Авг. 18:17 2019-08-05T18:28:03+03:00

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Украинские военные за прошедшие сутки два раза нарушили режим прекращения огня. На Горловском направлении боевики 53-й бригады Полякова обстреляли из станковых автоматических гранатометов Горловку (поселок шахты 6/7). Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции (УНМ) ДНР Даниил Безсонов.

- На Донецком направлении боевики 56-й бригады под командованием военного преступника Иванова вели огонь из станковых противотанковых гранатометов по селу Спартак, - сказал он.

В результате обстрела со стороны ВСУ ранен один защитник Республики.

Как мы уже сообщали, украинские военные, пользуясь перемирием и его соблюдением со стороны ДНР, приступили к мародерству на оккупированной ими территории. Сейчас боевики 92-й бригады, оккупировавшие Авдеевку, разворовывают оборудование шахты «Бутовка-Донецкая» с последующей его сдачей на металлолом. Работа по вывозу металлолома организована целыми подразделениями, а общее руководство, по данным разведки, осуществляется замкомандира 92-й бригады по тылу.

Примечательно, что изначально разворовывание шахты начали рядовые бригады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/724184" frameborder="0"></iframe> Сводка Народной милиции ДНР за минувшие сутки. Видео: УНМ.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU