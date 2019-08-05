В Донецке горел роддом Вишневского

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-05T17:25:54+03:00

Изменить размер текста: A A

4 августа в Донецке горел роддом Республиканского центра материнства и детства при больнице имени Вишневского. Роженицы и персонал больницы были эвакуированы. Об этом в социальных сетях написали сами роженицы.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание. К счастью, ни люди, ни оборудование роддома не пострадали.

- Больница и роддом при ней работают в прежнем режиме, - сообщили «КП» в медицинском центре.

По данным МЧС ДНР, за минувшие сутки в столице Республики произошло еще два пожара. И по одному – в Макеевке, Ясиноватой и Снежном.

Чтобы не допустить возникновения пожара, следите за исправностью изоляции электропроводов. Не подвешивайте на них осветительную аппаратуру и не защемляйте провода дверьми.

Помните правило: в одну розетку нельзя включать много электроприборов. Ведь ценой несоблюдения правил пожарной безопасности может быть не только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни. В случае пожара звоните в МЧС по короткому номеру телефона: 101.

ИСТОЧНИК KP.RU