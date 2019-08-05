2019-08-05T17:25:54+03:00
Происшествия

В Донецке горел роддом Вишневского

Об этом сообщают пользователи соцсетей
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Донецке горел роддом Вишневского. Фото: ВКонтакте/ЧПВ Донецке горел роддом Вишневского. Фото: ВКонтакте/ЧП
Изменить размер текста:

4 августа в Донецке горел роддом Республиканского центра материнства и детства при больнице имени Вишневского. Роженицы и персонал больницы были эвакуированы. Об этом в социальных сетях написали сами роженицы.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание. К счастью, ни люди, ни оборудование роддома не пострадали.

- Больница и роддом при ней работают в прежнем режиме, - сообщили «КП» в медицинском центре.

По данным МЧС ДНР, за минувшие сутки в столице Республики произошло еще два пожара. И по одному – в Макеевке, Ясиноватой и Снежном.

Чтобы не допустить возникновения пожара, следите за исправностью изоляции электропроводов. Не подвешивайте на них осветительную аппаратуру и не защемляйте провода дверьми.

Помните правило: в одну розетку нельзя включать много электроприборов. Ведь ценой несоблюдения правил пожарной безопасности может быть не только сгоревшее имущество, но и человеческие жизни. В случае пожара звоните в МЧС по короткому номеру телефона: 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Донецке на неделю 5 - 11 августа 2019: дождей практически не будет, но зонтики прятать не стоит
В ДНР запустили онлайн-сервис для записи в очередь за паспортами РФ
Украинские военные режут на металл оборудование шахты «Бутовка-Донецкая»
В ЛНР «накрыли» нарколабораторию, изъяв «зелья» больше чем на миллион рублей
ДТП в ДНР с 3 по 4 августа: три человека погибли, еще - 11 пострадали
В Стаханове на крыше здания нашли труп мужчины
У природы нет плохой погоды? Из-за сильного дождя в Горловке обвалились деревья, повреждены кровли домов, есть пострадавший
Непогода в ДНР: без электричества остались больше 5000 абонентов
В 16 городах ДНР появятся дополнительные пандусы для инвалидов
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки дважды нарушили перемирие, обстреляв Донецк и Горловку
Небоевые потери ВСУ: В новобранца выстрелили из гранатомета сослуживцы
Обстрелы ЛНР: ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие»
В Донецком ботаническом саду зацвели цветы-сомбреро
Украинские спецслужбы удерживают 253 сторонников ДНР
Бизнес на войне: националистический полк нанес артудар по Горловке
На севере Горловки ранен военнослужащий ДНР
В Донецке убит сын бывшего министра транспорта Егор Андриенко
ВСУ размещают бронетехнику прямо среди жилых домов в Золотом