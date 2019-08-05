2019-08-05T17:40:02+03:00
Политика

Украинские военные режут на металл оборудование шахты «Бутовка-Донецкая»

Об этом сообщили в управлении Народной милиции (видео)
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные режут на металл оборудование шахты «Бутовка-Донецкая». Фото: ФейсбукУкраинские военные режут на металл оборудование шахты «Бутовка-Донецкая». Фото: Фейсбук
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Украинские военные, пользуясь объявленным перемирием и его соблюдением со стороны ДНР, приступили к мародерству на оккупированной ими территории, сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции (УНМ) ДНР Даниил Безсонов.

- Так, по имеющимся у нас данным, в настоящее время боевики 92-й бригады, оккупировавшие Авдеевку, активно разворовывают оборудование шахты «Бутовка-Донецкая» с последующей его сдачей на металлолом. Работа по вывозу металлолома организована целыми подразделениями, а общее руководство, по нашей информации, осуществляется заместителем командира 92-й бригады по тылу, - сказал он.

Примечательно, что изначально разворовывание шахты начали рядовые боевики бригады на передовой с целью выручки денег на покупку продуктов, которые не додавались подразделениям.

Шахта «Бутовка-Донецкая» берет свою историю более ста лет назад, в 1917 году. Ее уникальность - в мощности угольных пластов - 2-2,2 метра. Это один из самых высоких показателей в Донбассе. В ходе конфликта территория шахты неоднократно становилась эпицентром боев. Вентиляционный ствол предприятия находится на подконтрольной Киеву территории между Донецком и Авдеевкой.

Сводка Народной милиции ДНР за минувшие сутки. Видео: УНМ.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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