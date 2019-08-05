2019-08-05T10:58:27+03:00
Общество

Непогода в ДНР: без электричества остались больше 5000 абонентов

Ответственные службы обещают вернуть свет в ближайшее время
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Непогода в ДНР: без электричества остались больше 5000 абонентов. Фото: korrespondent.netНепогода в ДНР: без электричества остались больше 5000 абонентов. Фото: korrespondent.net
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Больше 5000 абонентов в городах и районах ДНР остались без электричества из-за грозы, дождя и шквалистого ветра. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- Четвертого августа в Амвросиевском районе вследствие аварийного отключения ввиду погодных условий обесточены села Агрономическое, Многополье, Полтавское, Великое Мешково, Овощное, Малая Шишовка, Зеленое, Вербовка, Садовое, Федоровка, Благодатное (частично), хутора Третьяки, Сеятель, Свистуны. Без электричества 2053 абонента, - говорится в сообщении.

По данным МЧС ДНР, отключение электроэнергии произошло и в Старобешевском районе, в частности без света остались 800 абонентов Старобешево, Чкаловского и Комсомольского (частично). Вместе с тем в Горловке обесточено девять поселков. В Центрально-городском, Калининском и Никитовском районах города без электричества - 2050 абонентов частного сектора.

Помимо того, обесточены и 24 ПСЧ ГПСО Енакиево, частично поселки Северный, Карла Маркса, Енакиевский и Ватутина.

На данный момент ответственные службы, не покладая рук, проводят восстановительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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