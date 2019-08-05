2019-08-05T10:42:51+03:00
Общество

В 16 городах ДНР появятся дополнительные пандусы для инвалидов

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В 16 городах ДНР появится дополнительные пандусы для инвалидов. Фото: Архив «КП»В 16 городах ДНР появится дополнительные пандусы для инвалидов. Фото: Архив «КП»
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В ближайшее время в Республике планируют приступить к реализации мероприятий по обустройству пандусов для инвалидов и других маломобильных групп населения. Об этом сообщил директор департамента территориального развития Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Леонид Сёмченков.

- Во исполнение протокольного поручения состоявшегося в средине июля рабочего совещания в Управлении внутренней политики Главы Донецкой Народной Республики Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства собрана информация от 16 населенных пунктов Республики о наиболее актуальных местах установки пандусов в этих городах. Уже произведены расчёты по 46 объектам инфраструктуры, в первую очередь нуждающимся в устройстве пандусов. В основном это учреждения органов власти, больницы, почтовые отделения, учреждения культуры и иные подобные организации, - сообщил Леонид Сёмченков.

Он отметил своевременность данных мероприятий.

- Очень важно, что сейчас все вернулись к этому вопросу. Из-за боевых действий увеличилось количество людей, нуждающихся в специализированном доступе к объектам социальной и бытовой инфраструктуры, в связи с чем создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности превращается в важную часть социальной политики Донецкой Народной Республики, - подчеркнул руководитель департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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