Обстрелы ЛНР: ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ один раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Обстрелу подвергся район Золотого-5,- сказали там. - Огонь велся из стрелкового оружия.
Напомним, что вчера украинские силовики три раза за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы Первомайска и села Логвиново. Они вели огонь из станковых противотанковых гранатометов (СПГ), подствольных гранатометов (ГП) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
На текущий момент в Донбассе действует такое вот «перемирие».
ИСТОЧНИК KP.RU