2019-08-05T08:24:47+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие»

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ в ЛНР один раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: news-front.infoВСУ в ЛНР один раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: news-front.info
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ВСУ один раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелу подвергся район Золотого-5,- сказали там. - Огонь велся из стрелкового оружия.

Напомним, что вчера украинские силовики три раза за сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы Первомайска и села Логвиново. Они вели огонь из станковых противотанковых гранатометов (СПГ), подствольных гранатометов (ГП) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

На текущий момент в Донбассе действует такое вот «перемирие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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