Бизнес на войне: националистический полк нанес артудар по Горловке
Экстремисты подвергли минометному обстрелу Доломитное на севере Горловки. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
- На горловском направлении националисты из полка «Азов» (запрещенная в России организация.- Авт.) обстреляли поселок Доломитное из 82-миллиметровых минометов, - сказал Безсонов.
Он также добавил, что в минувшие сутки огонь по Трудовским (Петровский район столицы) вели украинские военные 24-й бригады ВСУ под командованием Валерия Гудзя, а силовики 36-й бригады по приказу Андрея Гнатова обстреляли Октябрь на юге Республики.
Как сообщалось ранее, в подконтрольном Киеву Донбассе украинские силовики разместили военную технику вблизи жилых домов.
ИСТОЧНИК KP.RU