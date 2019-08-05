2019-08-05T07:13:34+03:00
Политика

Бизнес на войне: националистический полк нанес артудар по Горловке

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Даниил Безсонов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Бизнес на войне: националистический полк нанес артудар по Горловке. Фото: РБК-УкраинаБизнес на войне: националистический полк нанес артудар по Горловке. Фото: РБК-Украина
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Экстремисты подвергли минометному обстрелу Доломитное на севере Горловки. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- На горловском направлении националисты из полка «Азов» (запрещенная в России организация.- Авт.) обстреляли поселок Доломитное из 82-миллиметровых минометов, - сказал Безсонов.

Он также добавил, что в минувшие сутки огонь по Трудовским (Петровский район столицы) вели украинские военные 24-й бригады ВСУ под командованием Валерия Гудзя, а силовики 36-й бригады по приказу Андрея Гнатова обстреляли Октябрь на юге Республики.

Как сообщалось ранее, в подконтрольном Киеву Донбассе украинские силовики разместили военную технику вблизи жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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