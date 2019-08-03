2019-08-03T22:41:50+03:00
Политика

Сначала вкладывали в минирование Донбасса, теперь наоборот: Украина получила от партнеров 5 млн грн на разминирование

Незалежная занимает первое место в мире по количеству жертв противотранспортных мин, опережая даже Сирию
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Земля Донбасса буквально нашпигована смертью. Фото: censor.net.uaЗемля Донбасса буквально нашпигована смертью. Фото: censor.net.ua
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Удивительное дело, сначала за деньги партнеров минировали Донбасс, теперь пытаются разминировать. Тем не менее, как сообщает пресс-служба ГСЧС, оборудование и технику закупили благодаря поддержке правительства США, .

Украине передали оперативно-пиротехнические автомобили, защитное снаряжение, металлодетекторы, инструменты для ручного разминирования и нетехнического обследования.

Отмечается, что с июля 2014 пиротехники уже разминировали более 28 300 гектаров территории и 93 гектаров акватории водных объектов, при этом уничтожено около 173 тысяч взрывоопасных предметов.

Также в Датской группе призвали как можно быстрее имплементировать закон о противоминной деятельности, в частности, создать Центр противоминных операций и местные управления противоминной деятельности.

Мирные жители продолжают подрываться на минах, как военные, так и гражданские. Последний инцидент среди гражданских произошел в поселке Зайцево, где погибла местная жительница, подорвавшись на мине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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