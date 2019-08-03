Сначала вкладывали в минирование Донбасса, теперь наоборот: Украина получила от партнеров 5 млн грн на разминирование
Удивительное дело, сначала за деньги партнеров минировали Донбасс, теперь пытаются разминировать. Тем не менее, как сообщает пресс-служба ГСЧС, оборудование и технику закупили благодаря поддержке правительства США, .
Украине передали оперативно-пиротехнические автомобили, защитное снаряжение, металлодетекторы, инструменты для ручного разминирования и нетехнического обследования.
Отмечается, что с июля 2014 пиротехники уже разминировали более 28 300 гектаров территории и 93 гектаров акватории водных объектов, при этом уничтожено около 173 тысяч взрывоопасных предметов.
Также в Датской группе призвали как можно быстрее имплементировать закон о противоминной деятельности, в частности, создать Центр противоминных операций и местные управления противоминной деятельности.
Мирные жители продолжают подрываться на минах, как военные, так и гражданские. Последний инцидент среди гражданских произошел в поселке Зайцево, где погибла местная жительница, подорвавшись на мине.
ИСТОЧНИК KP.RU