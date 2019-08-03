МИД ЛНР: Зеленский не способен контролировать армию в Донбассе? Требуем дать оценку действиям ВСУ

3 Авг. 22:23 2019-08-03T22:27:16+03:00

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- 21 июля на Минской площадке было согласовано начало летнего перемирия. Однако, что мы видим на самом деле? Отвод вооружения, разминирование территорий, соблюдение режима тишины, но только с нашей стороны. Украина продолжает совершать военные преступления, обстреливая наши территории, – сегодня заявила председатель спецкомиссии при Главе ЛНР по сбору и фиксации военных преступлений Украины против населения ЛНР, замминистра иностранных дел Анна Сорока.

Она сообщила конкретные случаи нарушения ВСУ перемирия. Вчера, в районе Дебальцево обострилась военная обстановка. 2 августа в 14 часов в районе Логвиново украинским снайпером был застрелен военнослужащий Народной милиции ЛНР. В 15 часов ВСУ открыли миномётный огонь по посёлку. В этот же день из запрещённых Минскими соглашениями артиллерийских орудий украинские военные обстреляли Лозовое.

- Мы обращаемся к международным организациям и международному сообществу, - сообщила Анна Сорока. - Мы требуем оценку действий Украины. Что это? Это неспособность президента Украины контролировать свою армию? Или саботаж, направленный на срыв Минских соглашений и всех договорённостей, которые были ранее достигнуты? Мы требуем дать оценку действиям ВСУ. Мы требуем их остановить. Мы хотим понять, что на самом деле происходит на территории Украины. Мы хотим услышать это от гарантов Минских соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU