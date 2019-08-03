МИД Украины: Мы докажем кровью в Донбассе, что Украина - не русский мир

3 Авг. 19:58 2019-08-03T22:25:48+03:00

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Кровавая карательная операция против жителей Донбасса – это та цена, которая была необходима, чтобы доказать Европе, что Украина не является частью Русского мира.

Об этом в интервью «Цензору» заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

- Базовое правило, которое должны воспринять наши интеллектуальные партнёры и, одновременно, что очень важно, мы тоже это должны чётко артикулировать, что Украину нельзя никоим образом рассматривать как часть Русского мира, - сказал представитель МИДа Украины. - Если мы интеллектуально выведем восприятие Украины как части Русского мира, выведем из этой рамки, разговор полностью изменится. Если наши интеллектуальные партнёры это воспримут, что Украину не нужно рассматривать как бунтующую, особенную часть Русского мира или бывшую часть, или часть Русского мира в переходном периоде в Европу – нет, просто давайте это отсечём.

Мы не являемся частью Русского мира, мы заплатили за это кровью …Безусловно, (за годы войны – авт.) продвижения есть, и это, к сожалению, одна из тех вещей, которые не могли состояться без войны, без крови, без страданий и без оккупации. Потому что ты можешь лучше всего себя позиционировать как не часть чего-то, показав, что ты готовый реально бороться, воевать за то, чтобы не быть этой частью.

И да, глядя на разрушенную инфраструктуру Донбасса, тысячи погибших, понимаешь, что это и правда не русский мир. Украинский, европейский, американский, да какой угодно, но только не русский.

ИСТОЧНИК KP.RU