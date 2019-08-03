2019-08-03T12:05:05+03:00
Политика

В ЛНР закончилось «бессрочное перемирие»

ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня
Екатерина Сорока
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Боевики использовали подствольных, станковых и противотанковых гранатометов. Фото: rusvesna.suБоевики использовали подствольных, станковых и противотанковых гранатометов. Фото: rusvesna.su
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С начала августа на территории Луганской Народной Республики закончилось бессрочное летнее перемирие. Боевики ВСУ шесть раз открыли огонь по населенным пунктам Республики. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Несмотря на достигнутые договоренности о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня, вооруженные формирования Украины продолжают нарушать перемирие, — говорится в сообщении.

В Представительстве ДНР сообщили, что перемирие закончилось первого августа. Тогда украинские боевики один раз выстрелили по направлению поселка Золотое-5. Они использовали только стрелковое оружие.

На следующий день, второго августа, боевики снова открыли огонь. Они обстреляли четыре населенных пункта: Нижнее Лозовое, Обозное, Фрунзе и Калиново. При этом они использовали не только из стрелкового оружия, а также гранатометы разного типа.

— Информация о жертвах среди гражданского населения и повреждениях не поступала, более подробная информация уточняется, — добавили в Представительстве ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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