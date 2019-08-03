2019-08-03T08:26:23+03:00
Общество

Погода в Луганске 3 августа: незначительные осадки и тепло

Весь день в Луганске переменная облачность и до +25
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Августовская прохлада пришла в Донбасс. Фото: Евгении КарпачевойАвгустовская прохлада пришла в Донбасс. Фото: Евгении Карпачевой
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Незначительное похолодание пришло в Луганск. Там, как и в ДонецкТемпература воздуха в ЛНР 3 августа будет колебаться от плюс 10 градусов ночью до 25 градусов тепла днем, местами пройдет слабый кратковременный дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- С 21.00 2 августа до 21.00 3 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами слабый кратковременный дождь, гроза, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 22-24 градуса тепла.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 10-12 градусов ночью до 20-22 градусов тепла днем.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 21-23 градуса тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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