Похищал военных ДНР: 40-летнего жителя Республики осудили на 12 лет за шпионаж
Сегодня в пресс-службе Министерства государственной безопасности ДНР рассказали о том, как житель ДНР Сергей Робак, 1979 года рождения, стал шпионом и какое он понес заслуженное наказание.
- Установлено, что Робак был завербован сотрудниками СБУ во время пересечения границы ДНР и Украины. Важно отметить, что Сергей дал добровольное согласие на сотрудничество взамен на беспрепятственный проезд через украинские КПП. В дальнейшем он неоднократно выполнял поручения сотрудников СБУ по сбору информации разведывательного характера, - говорится в сообщении.
А далее – более конкретно. С лета 2016-го по ноябрь 2017 года Сергей Робак с использованием мессенджеров передавал сотрудникам СБУ информацию о расположении воинских частей ДНР, участвовал в передаче тайниковым способом мобильного телефона, предназначенного диверсионно-разведывательной группе, действовавшей на территории Республики. И более того - участвовал в организации похищения военнослужащих ДНР.
После очередного задания по сбору информации о военнослужащих ДНР агент СБУ был задержан. Также в МГБ установили личность сотрудника СБУ, под непосредственным руководством которого действовал Робак.
В апреле 2019 года приговором Верховного Суда Сергей Робак признан виновным в совершении преступления по ст.321 УК ДНР «Шпионаж». Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с частичной конфискацией имущества в пользу государства.
Сергей Робак рассказал, как он совершенно случайно попал под «опеку» сотрудников СБУ.! другой источник
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