Похищал военных ДНР: 40-летнего жителя Республики осудили на 12 лет за шпионаж

2 Авг. 22:51 2019-08-02T22:51:54+03:00

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Сегодня в пресс-службе Министерства государственной безопасности ДНР рассказали о том, как житель ДНР Сергей Робак, 1979 года рождения, стал шпионом и какое он понес заслуженное наказание.

- Установлено, что Робак был завербован сотрудниками СБУ во время пересечения границы ДНР и Украины. Важно отметить, что Сергей дал добровольное согласие на сотрудничество взамен на беспрепятственный проезд через украинские КПП. В дальнейшем он неоднократно выполнял поручения сотрудников СБУ по сбору информации разведывательного характера, - говорится в сообщении.

А далее – более конкретно. С лета 2016-го по ноябрь 2017 года Сергей Робак с использованием мессенджеров передавал сотрудникам СБУ информацию о расположении воинских частей ДНР, участвовал в передаче тайниковым способом мобильного телефона, предназначенного диверсионно-разведывательной группе, действовавшей на территории Республики. И более того - участвовал в организации похищения военнослужащих ДНР.

После очередного задания по сбору информации о военнослужащих ДНР агент СБУ был задержан. Также в МГБ установили личность сотрудника СБУ, под непосредственным руководством которого действовал Робак.

В апреле 2019 года приговором Верховного Суда Сергей Робак признан виновным в совершении преступления по ст.321 УК ДНР «Шпионаж». Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с частичной конфискацией имущества в пользу государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/723788" frameborder="0"></iframe> Сергей Робак рассказал, как он совершенно случайно попал под «опеку» сотрудников СБУ.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU