2019-08-02T22:14:11+03:00
Политика

В связи с ремонтом моста: КПП Станица Луганская будет работать на два часа меньше

Временно установлен график пропуска людей - с шести часов утра до 18 часов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Пока жителей будут пропускать только до 18 часов вечера. Фото: lug-info.comПока жителей будут пропускать только до 18 часов вечера. Фото: lug-info.com
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Сегодня министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель Республики на Минских переговорах Владислав Дейнего сообщил, что пункт пропуска у Станицы Луганской в связи с ремонтом разрушенного киевскими силовиками моста переходит на сокращенный режим работы.

- Я получил сообщение о том, что режим работы пункта пропуска пересматривается. Сейчас его сократили до 18 часов, то есть он будет пропускать людей с шести часов утра до 18 часов. Оптимально это или нет - пока осмысливаем. Завтра пункт пропуска будет работать в таком режиме. Возможно, дальше будут приниматься какие-то другие решения, более удобные для людей, но пока установлен такой сокращенный режим работы этого пункта пропуска, - заявил Дейнего.

В районе моста сотрудники МЧС ищут взрывоопасные предметы. Фото: lug-info.com

В районе моста сотрудники МЧС ищут взрывоопасные предметы. Фото: lug-info.com

Напомним, сотрудники МЧС ЛНР 1 августа начали проверку местности на предмет наличия взрывоопасных предметов у моста у Станицы Луганской перед восстановлением его разрушенного пролета.

Дейнего также заявил, что ЛНР и Украина договорились не прекращать работу пункта пропуска в районе Станицы Луганской на период восстановления находящегося там моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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