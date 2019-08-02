Контрабанда: в Генпрокуратуре ЛНР узнали, как сотрудники СБУ вывозят из Украины янтарь

2 Авг. 17:59 2019-08-02T17:59:46+03:00

А еще представители спецслужбы воюют с пограничниками за контроль над кордоном

Изменить размер текста: A A

В Генеральной прокуратуре ЛНР уже большое досье на сотрудников СБУ, которые пытаются установить контроль над контрабандой и перевозками через границу. Вот лишь два характерных примера, о которых рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

- На «горячую линию» Генеральной прокуратуры ЛНР поступило сообщение от военнослужащего Луцкого погранотряда Госпогранслужбы Украины, - рассказывают в ГП ЛНР. – Он сообщил, что сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ по Волынской области организовали канал по незаконному перемещению через границу Украины янтаря.

- СБУшники появились у нас в начале июля. Оказалось, вместо защиты государства они его грабят! Янтарь из Дубровицкого района Ровенской области затем с помощью «заробитчан» переправляют в Польшу, - раскрыл преступную схему пограничник.

Он сообщил данные сотрудников СБУ, причастных к контрабанде:

- Мельник Юрий Александрович;

- Нестерович Виталий Александрович;

- Силюк Юрий Валерьевич;

- Мурахевич Андрей Александрович;

- Демчук Роман Сергеевич;

- Свинцицкий Сергей Анатольевич;

- Мазур Юрий Алексеевич;

- Гончарук Роман Юрьевич;

- Бартош Артём Юрьевич;

- Деревянчук Андрей Витальевич;

- Филевский Назарий Игоревич;

- Кохан Константин Эдуардович;

- Ильин Виктор Александрович.

Еще одно сообщение на «горячую линию» Генеральной прокуратуры ЛНР поступило от сотрудника Харьковского погранотряда. Он рассказал, что сотрудники управления СБУ по Харьковской области продолжают репрессии против его коллег с целью получения материальной выгоды.

Ранее сотрудники СБУ неоднократно требовали от работников погранслужбы и таможни регулярных денежных компенсаций за то, чтобы внеплановые проверки к ним на пункты пропуска не приезжали. Из-за отказа платить репрессии со стороны представителей спецслужбы Украины только усиливались. Проводились обыски и задержания пограничников. А для сбора компрометирующих данных в отношении пограничников были командированы следующие сотрудники СБУ:

- подполковник Луценко В.В.

- подполковник Лисенко О.В.

- подполковник Сидоров О.М.

- майор Рыбалка А.В.

- майор Оникеенко С.Ю.

- майор Пилепенок С.М.

- майор Евдокименко К.С.

- майор Столбов Р.В.

- старший лейтенант Андриенко А.С.

В Генеральной прокуратуре отметили, что вся информация, поступающая по «горячей линии», тщательно фиксируется и проверяется. При необходимости, передается в компетентные министерства и ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU