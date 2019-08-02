Сына полковника СБУ, бежавшего в Луганск из-за долгов наркодилерам, вернут на Украину

2 Авг. 17:02 2019-08-02T17:03:53+03:00

Владислав рассказал, что вместе с ним употребляли наркотики двое товарищей по службе в полиции. Фото: mgblnr.org

Молодой человек пристрастился к наркотикам, когда служил в полиции Украины [видео]

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- Министерством государственной безопасности выявлен сын сотрудников отдела оперативного документирования (с дислокацией в Северодонецке) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях Владислав Безуглый. Он пытался скрыться в Республике из-за долгов украинским наркодилерам, - сообщили в пресс-службе МГБ.

Владислав рассказал, что его отец - полковник СБУ, мать – лейтенант спецслужбы. Сам молодой человек до мая 2019 года служил в Национальной полиции Украины. Там пристрастился к наркотикам. В частности, употреблял амфетамин. Попутно занялся сбытом зелья – делал так называемые «закладки». Но заработанных таким способом денег и зарплаты уже не хватало на наркотики. Влез в долги – набрал микрокредитов на 50 тысяч гривен (120 тысяч рублей). А потом задолжал и наркодилерам. В итоге был вынужден уволиться со службы и срочно уехать в Луганск. Надеялся спрятаться на неконтролируемой Украиной территории.

В МГБ отметили, что в отношении Владислава Безуглого принято решение о запрете въезда на территорию Республики - с целью пресечения деятельности, угрожающей государственной безопасности ЛНР.

Так что придется молодому человеку возвращаться назад и самому решать свои проблемы с полицией, наркодилерами и родителями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/723734" frameborder="0"></iframe> Владислав Безуглый надеялся, что его не будут искать в Луганске.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU