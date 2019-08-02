2019-08-02T16:12:37+03:00
Политика

Хлебное место: на КПП в Донбассе украинский капитан собрал дань на полмиллиона гривен

Страж порядка собирал выручку долларами, евро, рублями и гривнами
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Из машины капитана проверяющие достали целую кучу денег. Фото: ГБРИз машины капитана проверяющие достали целую кучу денег. Фото: ГБР
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Хлебное место пусто не бывает – после большой зачистки среди украинских стражей порядка на пунктах пропуска между Донецком и Мариуполем поборы ничуть не уменьшились.

На днях сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали капитана полиции из Волновахи, который на блокпосту взимал мзду с проезжавших водителей маршруток. Размер поборов колебался от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен (1 гривна равна примерно 2,40 рубля).

Полицейского обыскали, потом осмотрели его кабинет. Изъяли 14,7 тысячи гривен, 300 долларов и 2,5 тысячи рублей. Но еще больший «улов» ожидал проверяющих в автомобиле, которым пользовался задержанный. Там находились 175 тысяч гривен, 8,5 тысячи долларов, 1,5 тысячи евро и около 11 тысяч рублей. В сумме это почти полмиллиона гривен.

- Полицейский отстранен от служебных обязанностей, его ожидает увольнение из органов Национальной полиции, – скромно прокомментировали в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.

И ничего не сказали, когда же эти безобразия прекратятся. Наверное, лишь после полной ликвидации опостылевших дончанам пунктов пропуска на искусственно созданной границе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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