Где в Донецке пройдут в августе продовольственные ярмарки
В Донецке стартовал традиционный сезон продовольственных ярмарок. На них жители и гости столицы ДНР могут приобрести самые разнообразные продукты питания, колбасные изделия, подсолнечное масло, рыбу, яйца, кондитерские и хлебо-булочные изделия по сниженным ценам.
В этом году власти столицы планируют провести более тридцати ярмарок.
- В августе в городе пройдет 34 продовольственных ярмарки по сниженным ценам, — сообщили в пресс-службе администрации Донецка.
Ярмарки откроются во всех районах города, кроме Ворошиловского. Они пройдут со 2 по 31 августа. Количество торговых палаток будет составлять до 50 штук. Больше всего ярмарок — 18 — будет в Куйбышевском районе столицы.
Узнать время и место проведения ярмарок в августе можно на сайте горадминистрации Донецка.
ИСТОЧНИК KP.RU