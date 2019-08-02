Где в Донецке пройдут в августе продовольственные ярмарки

2 Авг. 15:03 2019-08-02T15:03:04+03:00

Они будут работать в восьми районах столицы ДНР

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В Донецке стартовал традиционный сезон продовольственных ярмарок. На них жители и гости столицы ДНР могут приобрести самые разнообразные продукты питания, колбасные изделия, подсолнечное масло, рыбу, яйца, кондитерские и хлебо-булочные изделия по сниженным ценам.

В этом году власти столицы планируют провести более тридцати ярмарок.

- В августе в городе пройдет 34 продовольственных ярмарки по сниженным ценам, — сообщили в пресс-службе администрации Донецка.

Ярмарки откроются во всех районах города, кроме Ворошиловского. Они пройдут со 2 по 31 августа. Количество торговых палаток будет составлять до 50 штук. Больше всего ярмарок — 18 — будет в Куйбышевском районе столицы.

Узнать время и место проведения ярмарок в августе можно на сайте горадминистрации Донецка.

ИСТОЧНИК KP.RU